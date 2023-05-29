Пять человек утонули в ХМАО с начала 2023 года

С начала 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе утонули четверо взрослых и ребенок. Об этом сообщает Muksun.fm со ссылкой на и.о. директора департамента региональной безопасности Евгения Смокарева.

Всего зарегистрировано семь происшествий на воде. В частности, в Нижневартовске на прошлой неделе 14-летний мальчик утонул в озере Молодежном. Установлено, что ребенок в компании с двумя друзьями отправился купаться в вечернее время и не смог выбраться на берег. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

По словам Смокарева, жители региона зачастую игнорируют предупреждения спасателей и купаются в неположенных местах. В ХМАО есть 14 мест отдыха у воды, которые прошли проверку и будут открыты в рамках купального сезона. За купание в неположенном месте штраф для физических лиц составляет 2 тыс. рублей.