В Саратове за выходные задержали 25 пьяных водителей

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» прошло в Саратове в минувшие выходные. Сотрудники ГИБДД задержали 25 нарушителей.

По данным правоохранительных органов, десять водителей впервые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Еще два человека ранее уже были подвергнуты наказанию за такое правонарушение. Им грозит уголовная ответственность и конфискация транспорта.

13 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В Тамбовской области в рамках оперативного мероприятия «Мотоциклист» задержали 14 пьяных водителей транспорта. Кроме того, у 68 мотоциклистов не оказалось прав на управление.