Очевидцы сообщили о взрывах в центре Киева и дыме у аэропорта Жуляны

В центре Киева произошли взрывы. Об этом 29 мая сообщают очевидцы событий в столице Украины.

«Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях», — сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Всего, по сообщениям местных СМИ, в центре украинской столицы прозвучало больше 10 взрывов. Там работает система ПВО. Сообщается, что люди спускаются в метро и подвалы. Очевидцы в соцсетях сообщали, что дым также виден в районе аэропорта Жуляны.

Кличко сообщил, что экстренные службы выехали к центру столицы. Жителей просят не покидать укрытий. Он подчеркнул, что в Оболонском районе столицы сообщают о падении обломков ракеты на проезжую часть.

Как сообщает издание Klymenko Time, в результате работы ПВО обломки упали также в Подольском районе столицы. Там загорелась крыша двухэтажного здания, пожар был локализован. Один человек получил ранение, его госпитализировали.

Издание отмечает, что между сигналом тревоги и первыми взрывами прошло менее 10 минут.

В этот день украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.

Начальник областного управления полиции Андрей Небытов также сообщал, что в Киевской области в ночь на понедельник было повреждено несколько объектов инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.