Реклама
Прямой эфир
Мир
Больше 80% американских магазинов в США пострадали от краж в 2022 году
Интернет и технологии
Евросоюз в августе может запретить Twitter при отказе соответствовать правилам ЕС
Общество
В Краснодаре запретят вывески на иностранном языке
Спорт
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил «Челси»
Авто
Представлен первый кросс-хэтчбек Cadillac GT4
Мир
Минпросвещения и МИД РФ поддержат русские школы в недружественных странах
Мир
Госдолг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд
Политика
Востоковед оценил перспективу развития отношений РФ и Турции после победы Эрдогана
Авто
«Автотор» и BAIC подписали соглашение о технологическом сотрудничестве
Экономика
Лавров предрек оздоровляющий эффект для мировой экономики от перехода на нацвалюты
Происшествия
В «Сколково» сообщили об атаке хакеров на инфраструктуру фонда
Интернет и технологии
Компания Nvidia создаст самый мощный суперкомпьютер в Израиле

Очевидцы сообщили о взрывах в центре Киева и дыме у аэропорта Жуляны

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Киева произошли взрывы. Об этом 29 мая сообщают очевидцы событий в столице Украины.

«Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях», — сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Всего, по сообщениям местных СМИ, в центре украинской столицы прозвучало больше 10 взрывов. Там работает система ПВО. Сообщается, что люди спускаются в метро и подвалы. Очевидцы в соцсетях сообщали, что дым также виден в районе аэропорта Жуляны.

Кличко сообщил, что экстренные службы выехали к центру столицы. Жителей просят не покидать укрытий. Он подчеркнул, что в Оболонском районе столицы сообщают о падении обломков ракеты на проезжую часть.

Как сообщает издание Klymenko Time, в результате работы ПВО обломки упали также в Подольском районе столицы. Там загорелась крыша двухэтажного здания, пожар был локализован. Один человек получил ранение, его госпитализировали.

Издание отмечает, что между сигналом тревоги и первыми взрывами прошло менее 10 минут.

«Мы не даем врагу никаких возможностей к прорыву»
Спецрепортаж «Известий» — о том, как идут бои в одном из самых опасных мест Донбасса, Авдеевской промышленной зоне

В этот день украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.

Начальник областного управления полиции Андрей Небытов также сообщал, что в Киевской области в ночь на понедельник было повреждено несколько объектов инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023