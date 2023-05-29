Обход поселка Нарышкино в Орловской области закроют на месяц

В Орловской области на месяц ограничат движение на обходе села Нарышкино со стороны Брянска. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

«Движение со стороны Брянска будет осуществляться через поселок Нарышкино, со стороны Орла схема движения не изменится», — говорится в сообщении.

Меры приняты в связи с работами на двух путепроводах трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, они начнутся 30 мая и завершатся 30 июня. Подрядчики заменят на объектах верхний слой покрытия и восстановят гидроизоляцию, пишет InfoOrel.ru.

В ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск отмечают, что обход Нарышкино ввели в эксплуатацию в 2019 году, дорогу построило АО «Ханты-Мансийскдорстрой». К настоящему времени на покрытии появились дефекты, однако подрядчик уклоняется от их устранения по гарантии. Иск ФКУ о возложении на фирму обязанности исполнить свои обязательства находится на рассмотрении в арбитражном суде Калужской области.

Дефекты на дороге сейчас устраняет организация, занятая на содержании данного участка.