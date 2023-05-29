Украинские военные выпустили по Горловке более 20 ракет из РСЗО
Войска Украины, 29 мая, выпустили по Горловке в ДНР больше 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Обстрел произошел в 14:03 мск, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Тип РСЗО не уточняется.
Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью в понедельник, 29 мая, обстреляли из артиллерии Каховку, Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области. Всего было выпущено 32 снаряда.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.