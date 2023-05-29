Ребенок получил сильные ожоги от жидкости для розжига в Оренбурге

В Оренбурге 10-летний мальчик плеснул в мангал жидкость для розжига и получил сильные ожоги. Его госпитализировали с термическими ожогами головы, лица, шеи, туловища и левой руки. Всего у него обожжено 305 тела.

Как пишет Урал56.ru со ссылкой на УМВД по Оренбургской области, отец утверждает, что мальчик получил повреждения по собственной неосторожности, плеснув в мангал жидкость.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

56orb.ru сообщает, что мальчика госпитализировали в ожоговый центр Оренбурга. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что в Пермском крае расследуют гибель семимесячного ребенка. Его коляска загорелась из-за поджога одеяла. По некоторым данным, к случившемуся причастен трехлетний брат малыша.