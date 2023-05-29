Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписан в России президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства 29 мая оформил документ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года», — отмечается в тексте закона.

Как отметил в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РФ денонсировала ДОВСЕ, так как это был неживой механизм. Официальный представитель Кремля констатировал, что на сегодня в области контроля над вооружением существует вакуум, который нужно заполнять новыми правовыми документами совместно с другими странами.

До этого соответствующий законопроект о денонсации ДОВСЕ был внесен Путиным в Госдуму 10 мая. Как подчеркивалось в пояснительной записке к нему, причинами принятия данного решения стала политика, которую проводят в настоящее время США и их союзники, избрав линию на конфронтацию с Россией, которая чревата катастрофическими последствиями. Уточнялось, что текущее положение дел требует принятия мер по денонсации договора и начала внутригосударственных процедур по выходу из него РФ.

11 мая члены комитета Государственной думы по международным делам единогласно высказались за денонсацию ДОВСЕ. 24 мая Совет Федерации также единогласно проголосовал за закон о денонсации.

Как отметил 12 мая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, указанный договор полностью изжил себя и не отвечает национальным интересам Российской Федерации. Как объяснил Гаврилов, «последней каплей» стали заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс и принятие Хельсинки в блок.

15 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объявил, что Россия не вернется к выполнению Договора об обычных вооруженных силах в Европе, поскольку это противоречит внутренним интересам с точки зрения безопасности. По его словам, на архитектуру безопасности в европейском регионе пагубно повлияли недружественные выпады стран НАТО в адрес Москвы.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.