Карта спецоперации на Украине 29 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 29 мая можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге заявил, что ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

На купянском направлении поражены подразделения противника в районах Новомлынска, Кисловки, Глушковки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. В районах Синьковки Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах Макеевки, Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки ДНР. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На донецком направлении уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30. В районе Орловки ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Максимильяновки ДНР уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледар ДНР, Малиновки, Белогорья и Каменского Запорожской области. Уничтожено до 140 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также две гаубицы Д-30. В районе Отрадного ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На херсонском направлении уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица Д-30 и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4371 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9324 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4934 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10527 единиц специальной военной автомобильной техники.