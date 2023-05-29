Врач рассказал о последствиях тревожных расстройств

Тревожные расстройства способны вызвать артериальную гипертензию, проблемы с кожей, а также привести к проблемам в семье. Об этом 29 мая рассказал директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

«Из тревожных расстройств по сути развиваются многие заболевания. Я, как врач-терапевт, хочу особый акцент сделать на этом. Развивается и артериальная гипертензия, и различные кожные нарушения, и псориазы», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Безмянный добавил, что тревожные расстройства также могут спровоцировать «разрушение семьи», и выразил надежду, что в скором будущем больше людей начнут принимать в себе проблемы и бороться с ними на этапе профилактики.

Ранее, 23 мая, газета The Sun со ссылкой на рекомендации экспертов назвала повышающие уровень тревожности продукты. По мнение диетологов, кофе и фастфуд могут этому поспособствовать.