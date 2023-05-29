Пенсионерка погибла при наезде автобуса в Новосибирске

Правоохранительные органы проводят проверку по факту наезда автобуса № 64 на пенсионерку в Новосибирске. От полученных травм 72-летняя женщина скончалась.

Трагедия произошла в Калининском районе. Водитель автобуса 1992 года рождения при движении по улице Рассветной совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода. Об этом сообщает VN.ru.

Пострадавшая погибла. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

С 26 по 28 мая в Новосибирской области зарегистрировали 27 аварий с погибшими и потерпевшими. Травмы получили 33 человека, в том числе восемь детей.

В Республике Алтай водитель иномарки скончался в результате столкновения с трактором. В результате ДТП спецтехника откатилась и наехала на двух подростков.