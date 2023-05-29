В «Сколково» сообщили об атаке хакеров на инфраструктуру Фонда

Инфраструктура Фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила пресс-служба «Сколково» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая.

«Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. В частности, был взломан файлообменник, расположенный на физических мощностях Фонда», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ответственность за атаку взяла на себя группа злоумышленников, представившихся украинским киберфронтом. Кроме самого, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы.

В настоящее время ведется активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры Фонда «Сколково», к расследованию произошедшего привлечены правоохранительные органы.

23 мая сообщалось, что хакерская группировка Sneaking Leprechaun за последний год атаковала более 30 организаций из России и Белоруссии с целью получения выкупа. Отмечалось, что в числе жертв также есть компании из сфер промышленности, финансов, логистики, медицины, а также государственные структуры. По данным экспертов, члены Sneaking Leprechaun взламывали серверы и проникали в инфраструктуру организаций.

Ранее, 15 мая, служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила крупную фишинговую атаку по рассылке электронных писем своим сотрудникам с «приглашениями в военкомат».