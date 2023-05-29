Три человека пострадали при столкновении иномарок в Тверской области

В Рамешковском районе Тверской области в результате столкновения двух иномарок пострадали три человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 28 мая на 60-м км автодороги Тверь – Бежецк – Весьегонск. Предварительно установлено, что 55-летний водитель Ford Focus при проезде перекрестка не уступил дорогу Volvo под управлением 38-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадали водитель Ford и два его пассажира, пишут «Тверские ведомости». С различными травмами их госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В тот же день в Лысогорском районе Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали девять человек, в том числе два ребенка.