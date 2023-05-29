Жару и усиление ветра спрогнозировали в Татарстане

Синоптики спрогнозировали повышение температуры воздуха до +32 градусов в ближайшее время в Татарстане. При этом ожидается усиление ветра.

В ночь на 30 мая осадки в республике не ожидаются, в дневное время вероятны кратковременные дожди и грозы. Скорость ветра увеличится до 4–11 м/с, местами возможны порывы до 23 м/с. Об этом сообщает InKazan.ru.

Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов. В дневные часы потеплеет до +28 градусов, местами до +32 градусов.

Ранее в этот день синоптики предупредили жителей Челябинской области о жаре до +35 градусов. Также в регионе ожидаются дожди и гроза.