К купальному сезону в Псковской области оборудуют 26 пляжей

Летом в Псковской области откроют 26 пляжей. Роспотребнадзор проводит работу с главами муниципалитетов и собственниками по вопросу выдачи санитарно-эпидемиологических заключений.

В Пскове, Острове и Великих Луках откроются три муниципальных пляжа. Еще 11 пляжей будут работать в детских оздоровительных лагерях, восемь — в пансионатах и загородных отелях. Об этом пишет Псковская лента новостей. Еще по два пляжа расположены в санаториях и на водоемах, которые находятся на обслуживании индивидуальных предпринимателей.

Использование территории у воды в рекреационных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и условий безопасности для здоровья населения. На водоемах организован мониторинг качества воды.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии летом 2023 года планируют открыть 27 пляжей.