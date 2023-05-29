Капремонт школы в селе Маис в Пензенской области завершат в июле

В селе Маис Никольского района Пензенской области в июле планируют завершить ремонт филиала школы № 1 имени Б.А. Прозорова города Никольска. Об этом сообщает региональное министерство образования.

«В школе начинается заключительный этап нашего ремонта. За это лето нам должны отремонтировать электропроводку, сделать потолки. Полы у нас практически заменены, но остались те классы, в которых еще будут демонтаж и покрытие», — рассказала заведующая филиалом Наталья Корнилова.

Также подрядчику предстоит провести внутреннюю отделку помещений и входной группы. Общая стоимость ремонтных работ составляет 7,49 млн рублей. Сдать объект планируется в июле этого года, пишет ИА «Пенза-пресс».

Здание школы в селе Маис возвели в 1973 году, капитальный ремонт с тех пор в нем ни разу не проводился. В школе обучаются 86 детей и работают 11 педагогов.