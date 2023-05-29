Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в Деснянском районе города

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 29 мая, сообщил о взрывах из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в центральных районах столицы, в том числе в Деснянском.

В своем Telegram-канале он добавил, что экстренные службы выехали на вызов вблизи центра Киева.

Ранее в этот день сообщалось, что в центральных районах города произошли десять взрывов. В Подольском районе столицы из-за падения обломков ракет вспыхнул пожар, который быстро локализовали.

В Киевской области сообщали о работе ПВО. Аналогичные сообщения приходили из Черниговской и Сумской областей.

Всё это время в Киеве и почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Она продлилась более часа.

Ранее, 29 мая, взрывы зафиксировали в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях Украины.

Минобороны РФ никак не комментировало информацию о взрывах.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.