Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 29 мая, не стал комментировать слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова необходимости присоединения Харькова.

Гладков ранее в понедельник заявил, что решением проблемы обстрелов Белгородской области может стать присоединение к ней Харькова и Харьковской области.

Пескова попросили высказаться по поводу этого заявления.

«Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать», — ответил он.

До этого, 27 мая, Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека. В тот же день при въезде в город Шебекино губернатор Белгородской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же после обстрела украинских боевиков были зафиксированы повреждения в 70 квартирах 11 многоквартирных домов Шебекино. Кроме того, есть разрушения в шести частных домовладениях, на двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и повреждения 12 автомобилей.

25 мая Гладков сообщал, что в поселке Октябрьский с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В результате повреждено административное здание. Пострадавших не было.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.