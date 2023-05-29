Представитель Эрдогана допустил присутствие Байдена на инаугурации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует пригласить президента США Джо Байдена на инаугурацию. Об этом официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил в понедельник, 29 мая.

«В принципе, мы приглашаем, пригласим. Как будет оценено наше предложение, зависит от их решения», — сказал он.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина с Эрдоганом, переизбранным на третий срок, могут состояться в ближайшее время, пишет REGNUM.

Пресс-секретарь президента РФ также не исключает возможности личной встречи двух лидеров, однако она в настоящее время тоже не внесена в график.

Кроме того, журналисты спросили Пескова, планируется ли присутствие Путина на инаугурации. Он заявил, что Москве неизвестно, есть ли такая практика в Турции, передает RT.

Накануне, 28 мая, в Турции прошел второй тур президентских выборов. После обработки 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, Кылычдароглу — 47,84%.

Президент США Джо Байден поздравил Эрдогана с победой во втором туре выборов главы Турции.