Пожилой мужчина погиб при пожаре в Липецкой области

Пожилой мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Липецкой области. Причина возгорания устанавливается.

Информация о пожаре поступила вечером 28 мая из села Доброго. На улице Луговой загорелся жилой кирпичный дом. Общая площадь горения составила 5 кв. м, сообщает LipetskMedia. Погиб 66-летний мужчина.

Также за выходные зарегистрированы несколько пожаров без пострадавших. В селе Поддубровка в Усманском районе сгорели две надворные постройки. В Липецке обгорело имущество в квартире многоквартирного дома. А в деревне Плещеево Хлевенского района огнем уничтожена надворная постройка.

В Саратовской области 54-летний мужчина погиб, пытаясь потушить пожар в бане. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.