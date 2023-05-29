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Токаев оценил слова Лукашенко о вступлении Казахстана в Союзное государство
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Токаев оценил слова Лукашенко о вступлении Казахстана в Союзное государство

Токаев: Казахстану нет необходимости вступать в Союзное государство РФ и Белоруссии
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не видит необходимости вступать в Союзное государство России и Белоруссии. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба главы республики в своем Telegram-канале.

Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко, в программе «Москва. Кремль. Путин» прокомментировал слова Токаева о том, что между РФ и Белоруссией настолько высокий уровень интеграции, что даже «ядерное оружие одно на двоих». Он отметил, что у Казахстана и других стран могут быть такие же тесные отношения с членами Союзного государства, и даже предложил Астане вступить в объединение, тогда ядерного оружия «хватит на всех».

«Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз (ЕАЭС)», — сказал Токаев.

Казахстанский президент также подчеркнул, что его страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия, поэтому Астана не нуждается в подобном вооружении.

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До этого, 25 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал слова Токаева. По его словам, союз Белоруссии и РФ действительно уникален, потому что фактически в рамках одной интеграции, ЕАЭС, существует более продвинутая интеграция.

В тот же день Лукашенко заявил, что в республику направлено нестратегическое ядерное оружие из РФ. Однако президент не уточнил, находится ли ядерное оружие уже на территории Белоруссии или нет.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», отметив при этом, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.

Документы о порядке содержания оружия были подписаны Шойгу и белорусским министром обороны Виктором Хрениным. Последний отметил, что подписание документов между Россией и Белоруссией «является действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

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