В Тамбовской области остановили 14 пьяных мотоциклистов

Оперативное мероприятие «Мотоциклист» завершилось в Тамбовской области. За несколько дней инспекторы ГИБДД остановили 14 пьяных водителей.

В ходе рейдов сотрудники правоохранительных органов пресекли 217 нарушений правил дорожного движения. У 68 мотоциклистов не было права на управление транспорта, еще 14 человек сели за управление в пьяном состоянии. Составлено 62 протокола о неиспользовании шлема, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Всего инспекторы проверили 602 единицы мототехники. Работа по профилактике аварийности с участием мотоциклов продолжится. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, следить за техническим состоянием транспорта и не передавать транспорт несовершеннолетним.