Мурманскую область за год посетило почти 540 тыс. туристов

Туристический поток значительно вырос в Мурманской области в 2022 году. Почти 540 тыс. человек посетили регион.

По словам губернатора Андрея Чибиса, показатель является рекордным для регионов Арктической зоны. Об этом пишет ИА «Би-порт». По сравнению с 2021 годом турпоток вырос на 11%.

Всего за четыре года Мурманскую область посетило свыше 1,8 млн человек. Общий доход отрасли составил порядка 9,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Волгоградскую область в I квартале 2023 года посетило более 220 тыс. туристов. За год показатель вырос на 32%.