Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с трактором на Алтае
Легковой автомобиль столкнулся с трактором на трассе в Республике Алтай. Водитель иномарки скончался, два подростка получили травмы.
Авария произошла на территории Усть-Коксинского района. На дороге Талда — Тюнгур 39-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил выезд на встречную полосу и влетел в трактор, который стоял на обочине. Об этом пишет altapress.ru со ссылкой на «Новости Горного Алтая». От удара трактор откатился назад и наехал на подростков 12 и 13 лет.
Водитель иномарки скончался до приезда скорой помощи. Его пассажирка, а также двое подростков получили травмы. По факту ДТП проводится проверка.
В Самарской области подросток на мотоцикле врезался в «Газель». 13-летний мальчик не предоставил автомобилю преимущество на перекрестке. Несовершеннолетнего госпитализировали.