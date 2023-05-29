Лошадь едва не затоптала человека во время скачек в Башкирии

В Башкирии в Абзелиловском районе во время Сабантуя едва не произошла трагедия. Инцидент произошел в селе Аскарово.

Одна из лошадей во время скачек выбросила из седла наездника. Его нога застряла в стремени. Лошадь начала вести себя агрессивно и чуть не затоптала его.

Как уточняет ИА «МедиаКорСеть», пользователи Сети, обсуждая случившееся, возмутились организацией праздника. Отмечается, что участникам скачек организаторы не выдали спецодежду и не проинструктировали их по технике безопасности.

Ранее сообщалось, что на частной базе в Омской области верблюд напал на сторожа. На видеозаписи запечатлено, что сотрудник взял животное за поводья и ударил по морде, после чего верблюд и проявил агрессию.