Жители Псковской области отдали мошенникам свыше 1,5 млн рублей

В Псковской области выявлены новые случаи дистанционного мошенничества. Ущерб граждан превысил 1,5 млн рублей.

По данным МВД, пострадали жители Пскова, Острова, Великих Лук, Себежского и Великолукского районов. Об этом пишет Псковское агентство информации. В ряде случаев злоумышленники звонили потерпевшим от имени банков или правоохранительных органов и под выдуманными предлогами убеждали оформить кредит и перевести средства на посторонний счет.

Также зарегистрированы случаи, когда пострадавшим предлагали получить доход на интернет-платформах. Граждане соглашались перевести деньги на посторонние счета. Возбуждены уголовные дела.

В Пензе полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении 55-летний женщины. Потерпевшая лишилась 299 тыс. рублей, чтобы заработать на интернет-площадках.