Генерал армии Франции назвал уход покровителей Зеленского решением конфликта на Украине
Уход покровителей президента Украины Владимира Зеленского станет решением украинского конфликта. Об этом 28 мая заявил генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делаварде в интервью изданию Stratpol.
«Думаю, что, когда Зеленский и его покровители лишатся власти, проблема будет частично решена. <...> Я не считаю, что мир будет достигнут до 2024 года. Думаю, что результаты [спецоперации] на Украине сыграют решающую роль на президентских выборах в США. Думаю, что в ноябре 2024 года будет свет в конце туннеля», — заявил Делаверде.
Опираясь на свой военный и разведывательный опыт, Делаверде назвал передачу Украине истребителей F-16 не более чем попыткой американцев замаскировать стратегическую потерю Артемовска (украинское название Бахмут), взятого российскими войсками 20 мая.
«Я думаю, что истребители F-16 не будут предоставлены быстро. Пройдет несколько месяцев, прежде чем первые F-16 появятся в украинском небе, поскольку нужно время на подготовку украинских пилотов. Сами по себе они давно устаревшие и вряд ли способны переломить ситуацию на линии фронта. Безусловно, это инициатива США, это их попытка отвлечь внимание от потери Артемовска», — отмечает Делаверде.
По его мнению, украинский конфликт является только частью глобальной борьбы против западной гегемонии. Делаварде подчеркнул, что это борьба за многополярный мир, и Россия в ней достигает большего успеха, чем страны Запада.
«Экономика Запада сильно ослаблена, поэтому Россия делает правильно, что не торопится. Во-первых, она бережет свои силы. Во-вторых, время работает на нее. С каждым днем Запад становится всё слабее, поэтому баланс сил сейчас в пользу России. Те процессы, которые мы наблюдаем в разных частях света — в Южной Америке, Африке и Азии, — свидетельствуют, что Россия сделала правильную ставку на глобальное противостояние с Западом», — подытожил Делаверде.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 мая заявил, что степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет с каждым днем. Это может растянуть его по времени, но это не может изменить ситуацию коренным образом, указал представитель Кремля.
Однако 2 мая бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.