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Генерал армии Франции назвал уход покровителей Зеленского решением конфликта на Украине

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Фото: ТАСС/Nazar Furyk
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Уход покровителей президента Украины Владимира Зеленского станет решением украинского конфликта. Об этом 28 мая заявил генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делаварде в интервью изданию Stratpol.

«Думаю, что, когда Зеленский и его покровители лишатся власти, проблема будет частично решена. <...> Я не считаю, что мир будет достигнут до 2024 года. Думаю, что результаты [спецоперации] на Украине сыграют решающую роль на президентских выборах в США. Думаю, что в ноябре 2024 года будет свет в конце туннеля», — заявил Делаверде.

Опираясь на свой военный и разведывательный опыт, Делаверде назвал передачу Украине истребителей F-16 не более чем попыткой американцев замаскировать стратегическую потерю Артемовска (украинское название Бахмут), взятого российскими войсками 20 мая.

«Я думаю, что истребители F-16 не будут предоставлены быстро. Пройдет несколько месяцев, прежде чем первые F-16 появятся в украинском небе, поскольку нужно время на подготовку украинских пилотов. Сами по себе они давно устаревшие и вряд ли способны переломить ситуацию на линии фронта. Безусловно, это инициатива США, это их попытка отвлечь внимание от потери Артемовска», — отмечает Делаверде.

По его мнению, украинский конфликт является только частью глобальной борьбы против западной гегемонии. Делаварде подчеркнул, что это борьба за многополярный мир, и Россия в ней достигает большего успеха, чем страны Запада.

«Экономика Запада сильно ослаблена, поэтому Россия делает правильно, что не торопится. Во-первых, она бережет свои силы. Во-вторых, время работает на нее. С каждым днем Запад становится всё слабее, поэтому баланс сил сейчас в пользу России. Те процессы, которые мы наблюдаем в разных частях света — в Южной Америке, Африке и Азии, — свидетельствуют, что Россия сделала правильную ставку на глобальное противостояние с Западом», — подытожил Делаверде.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 мая заявил, что степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет с каждым днем. Это может растянуть его по времени, но это не может изменить ситуацию коренным образом, указал представитель Кремля.

Однако 2 мая бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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