Nvidia представила новый сервис для создания реалистичных NPC в играх

Американская компания Nvidia представила новый сервис Avatar Cloud Engine, который помогает создавать более продвинутый искусственный интеллект неигровых персонажей (NPC), сообщается на сайте компании.

По словам вице-президента Джона Спитцера, благодаря новым возможностям интерактивного взаимодействия с неигровыми персонажами степень погружения в игру значительно повышается.

Так, с помощью NVIDIA Riva можно распознавать речь персонажа и преобразовывать текст в речь. Эта функция поможет в ведении естественного разговора. NVIDIA Omniverse Audio2Face, в свою очередь, разрабатывает лицевую анимацию под речевую дорожку, а NVIDIA NeMo помогает в развертывании языковых моделей в соответствии с предысторией персонажей.

Чтобы показать возможности сервиса, Nvidia представила демо, где игрок разговаривает с владельцем кафе, разработанным с помощью технологии Avatar Cloud Engine. Он говорит с игроком на естественном языке и с учетом предыстории повествования.

Ранее, в феврале, сообщалось, что Microsoft и Nvidia заключили контракт на выпуск игр издательства в GeForce Now, а также договорились о десятилетнем партнерстве по переносу игр Xbox для ПК в облачный игровой сервис Nvidia GeForce NOW.

Соглашение позволит геймерам транслировать игры Xbox для ПК с GeForce NOW на ПК, macOS, Chromebook, смартфоны и другие устройства. Это также позволит транслировать игры Activision Blizzard для ПК, такие как Call of Duty, на GeForce NOW после закрытия сделки по приобретению Activision Microsoft.