Жителю Приамурья грозит тюрьма за доставшийся по наследству порох

Житель поселка Прогресс Амурской области предстанет перед судом за незаконное хранение взрывчатых веществ, сообщает региональное управление МВД России в понедельник, 29 мая.

В апреле сотрудники уголовного розыска изъяли из гаража обвиняемого емкости с 684 г бездымного пороха и 1821 г дымного пороха, пишет Амурская служба новостей. По словам мужчины, взрывчатка досталась ему от покойного родственника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»‎). Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы от шести до восьми лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей, отмечает ИА PriamurMedia

Ранее в этот же день сообщалось, что у новосибирского пенсионера изъяли арсенал оружия и боеприпасов. У него изъяли 70 патронов, а также две банки с бездымным порохом массой 1 кг.