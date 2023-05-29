Путин ратифицировал соглашение РФ и Киргизии о создании региональной системы ПВО

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 мая, подписал закон о ратификации соглашения РФ и Киргизии о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, объединенная региональная система ПВО двух стран создается с целью усовершенствовать противовоздушной обороны в регионе.

Соглашение было подписано 16 августа 2022 года в Москве. Оно заключается сроком на пять лет.

Действие документа будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не примет решение прекратить его действие. Уведомить о таком намерении необходимо не менее чем за шесть месяцев до истечения периода.

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