Грудной ребенок погиб из-за поджога коляски в Пермском крае

В Пермском крае проводится расследование гибели семимесячного ребенка. Его коляска загорелась из-за поджога одеяла. ИА «Ура.ру» со ссылкой на СУ СКР по региону приводит некоторые подробности гибели малыша в селе Култаево.

Следователи установили, что одеяло поджог брат погибшего мальчика. 28 мая малыш находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. Оставшись на какое-то время без присмотра взрослых, старший брат поджег одеяло, в которое был завернут малыш.

Ребенок получил термические ожоги. Его доставили в больницу, но он скончался на следующий день после случившегося.

Ход процессуальной проверки, которая проводится по факту случившегося, глава следственного управления по региону Денис Головкин взял на личный контроль.

Источник агентства сообщил, что семья, где произошла трагедия, характеризуется как неблагополучная. Мать злоупотребляет спиртными напитками и воспитанием детей не занимается. Местные жители не раз обращались по этому поводу в различные ведомства.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что в Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка, который выпал из окна третьего этажа в городе Березовском Свердловской области.