Лукашенко ответил на вопрос о создании единой валюты

Введение единой валюты с Россией — вопрос не сегодняшнего дня. Об этом заявил в понедельник, 29 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной в Минске.

«То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Белоруссии. — Ред.), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России [Владимиром Путиным]»,— цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Вместе с тем глава государства заметил, что некоторые патриотично настроенные граждане двух стран часто поднимают вопрос о введении единой валюты.

Прежде белорусский лидер заявлял, что Минск не возражает против введения в Союзном государстве единой валюты, однако это не должен быть российский рубль. Еще в начале 2019 года он подчеркнул, что это должна быть именно общая валюта, а не валюта Центробанка России.

Позднее, в декабре 2021 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достигнутая к настоящему времени стадия интеграции России и Белоруссии, в том числе за счет подписания пакета союзных программ, пока не предусматривает введения единой валюты. Он отметил, что на данный момент страны не подошли к этому вопросу, но в целом у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов.

Тогда же экс-министр экономики Белоруссии Георгий Бадей заявил, что однозначно сказать, нужна ли Минску единая с Россией валюта, сложно. Он уточнил, что в этом случае теряется суверенитет в области эмиссионной политики одного из государств.