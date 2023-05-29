Пьяный житель Якутии сжег уснувшего в автомобиле знакомого

Жителя Сунтарского района Якутии признали виновным в совершении убийства с особой жестокостью. Он заживо сжег человека, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в понедельник, 29 мая.

Трагедия произошла 7 мая 2022 года на участке местности «Эрчинэй»‎ возле села Крестях. Между 33-летним подсудимым и его знакомым произошла ссора в салоне автомобиля. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Дождавшись, когда обидчик заснет, злоумышленник вылил на машину бензин из 50-литровой канистры, поджег ее и ушел.

Потерпевший погиб на месте происшествия. У него диагностировали ожоги на 70–79% поверхности тела. Также огнем был уничтожен автомобиль, пишет ИА YakutiaMedia.

Во время допроса на суде мужчина рассказал свою версию произошедшего. По его словам, возгорание произошло якобы случайно из-за сигареты. Злоумышленник утверждал, что в салоне находилась канистра с бензином, что повлекло стремительное распространение пламени, и погибший не смог спастись.

Вину он не признал, отмечает ИА SakhaNews. Однако в ходе допроса и согласно результатам пожарно-технической экспертизы, был доказан факт умышленного поджога. В ходе следствия фигурант возместил потерпевшей стороне материальный ущерб за сгоревший автомобиль.

Республиканский Верховный суд признал якутянина виновным в преступлениях, предусмотренных п.«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»), ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба»). Его приговорили к 16 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.