В Череповце скрывавшийся от полиции водитель погиб в ДТП
В Череповце Вологодской области 28 мая погиб в ДТП водитель, скрывавшийся от полицейских. Об этом сообщил источник «Известий».
Полиция пыталась задержать нарушителя, управлявшего автомобилем Renault Megan у развязки моста через реку Ягорба. На автомобиле нарушителя не было номеров.
Водителем Renault оказался 51-летний житель Череповца. Во время преследования стражам порядка пришлось применить табельное оружие по колесам машины нарушителя.
На видео видно, что водитель пытался скрыться от преследования и на полной скорости въехал в дорожное ограждение. В результате ДТП мужчина погиб на месте.
Похожий инцидент произошел 30 апреля в Крыму. В селе Подгорное под Феодосией. нетрезвый водитель Nissan Primera не остановился по требованию сотрудника ГИБДД. Во время погони сотрудникам Госавтоинспекции пришлось выстрелить из табельного оружия в шины, в результате машина въехала в оградительные опоры и опрокинулась. В результате водитель скончался на месте.