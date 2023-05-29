В Москве отремонтируют 11 набережных

В Москве городские службы приступили к ремонту набережных. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петр Бирюков сообщил в понедельник, 29 мая.

Он уточнил, что в текущем году в городе обновят 11 набережных.

«На каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки. В общей сложности до середины ноября отремонтируем более 190 тыс. погонных м покрытий. Эти мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению», — цитирует заммэра агентство городских новостей «Москва».

Бирюков уточнил, что в настоящее время работы идут на Кадашевской и Устьинской набережных. В порядок также приведут Болотную, Дербеневскую, Крутицкую, Нагатинскую, Пречистенскую, Раушскую и Якиманскую набережные, участок Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участок Шлюзовой набережной.

Ранее, 23 мая, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершили реконструкцию 82 городских поликлиник в рамках программы модернизации.