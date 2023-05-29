Подросток на мотоцикле врезался в «Газель» в Самарской области
В Волжском районе Самарской области подросток на мотоцикле врезался в «Газель», мальчика госпитализировали. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России по региону.
Авария произошла вечером 29 мая на 1-м км автодороги Волжский — Курумоч — Власть Труда. По данным ГИБДД, 13-летний водитель мотоцикла BSE PH125 на пересечении неравнозначных дорог не уступил водителю «Газели», двигавшемуся по главной.
В результате столкновения подросток получил различные травмы и был госпитализирован в медучреждение, пишет НИА «Самара». Обстоятельства случившегося устанавливаются.
22 мая в Якутии подросток 2007 года рождения, управляя мотоциклом Fekon SK, не уступил дорогу мотоциклу «Десна» с мужчиной 1970 года рождения за рулем. Водитель «Десны» скончался на месте.