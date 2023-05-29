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Синоптики предупредили челябинцев о 35-градусной жаре

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В Челябинской области 31 мая и 1 июня температура воздуха поднимется до +35 градусов. Об этом предупредили специалисты регионального гидрометцентра.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в челябинском ЦГМС, днем 30 мая будет +33 градуса, а в последующие дни — около +35 градусов. При этом ночи останутся относительно прохладными — около +15 градусов.

Также в регионе ожидаются дождь и гроза: в области — на протяжении всех суток, а в Челябинске — во вторник днем. При этом порывы ветра будут достигать 12 м/с. Опасность природных пожаров остается высокой.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что в Томске в начале июня температура будет повышаться до +30 градусов. Во второй декаде мая средняя температура была на 1–2 градуса ниже нормы.

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