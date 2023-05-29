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Двоих рыбаков наказали за незаконный вылов горбуши в Хабаровском крае

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Двух жителей Николаевска-на-Амуре осудили за незаконный вылов горбуши, сообщает в понедельник, 29 мая, ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

Суд установил, что летом 2022 года двое мужчин при помощи сетей выловили на нерестовой реке 52 горбуши, из которой заготовили 22 кг икры. Злоумышленников поймали на месте преступления, отмечает Transsibinfo.com.

На браконьеров возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Каждому из них назначили по два года условно с испытательным сроком. Также с рыбаков взыскали материальный ущерб в размере 719 тыс. рублей.

Ранее в мае сообщалось, что свыше 100 особей краба изъяли у браконьеров в Сахалинской области. Предварительный ущерб от деятельности браконьеров оценивается более чем в 700 тыс. рублей.

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