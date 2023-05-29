В Москве рассказали о реставрации более 40 зданий музеев за пять лет

В Москве за последние пять лет отреставрировано более 40 зданий музеев, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«В знаковых исторических зданиях располагаются многие музеи столицы. Узнаваемыми и неповторимыми их делают не только уникальные собрания, но и архитектурный облик — оформление фасадов и интерьеров», — отметила вице-мэр.

В экспозициях этих музеев представлены различные артефакты, связанные с людьми, которые внесли вклад в развитие русской культуры, науки и искусства. Один из примеров — палаты Старого государева двора в Зарядье, которые сейчас являются частью Государственного исторического музея. Впервые работы по возвращению исторического облика здесь провел в середине XIX века основоположник научной реставрации в России Федор Рихтер. В 2017-2018 годах специалисты привели в порядок фасады, кирпичную кладку стен, кровлю, каменную лестницу при входе, каменные полы и своды, а также восстановили штукатурное покрытие потолков, живопись на стенах и деревянную отделку интерьеров. Утраченные элементы были воссозданы по старинным технологиям. Проект был отмечен премией конкурса правительства Москвы «Московская реставрация».

Другим лауреатом конкурса стал дом Ивана Тургенева на Остоженке — деревянный особняк в стиле ампир, построенный в 1819 году. Сейчас там расположен Дом-музей И.С. Тургенева — филиал Государственного музея А.С. Пушкина. Масштабная реставрация здания проходила с 2015 по 2018 год: были усилены фундамент и несущие конструкции, приведены в порядок деревянные стены, окна, двери, интерьеры и фасады.

В 2017 году началась реставрация здания, в котором находится Музей Павла и Сергея Третьяковых. В 1795 году владение купил их дед — купец Захар Третьяков. До национализации дом принадлежал семье, затем там разместилось общежитие. В 1978 году строение передали Третьяковской галерее. Во время реставрации укрепили стены и по историческим чертежам воссоздали участки белокаменного карниза, облицовки цоколя, подоконников, оконные рамы из дуба, латунную фурнитуру. Кроме того, реставраторы расчистили и сохранили на лестнице участок старинной кирпичной кладки.