Хмельницкая администрация сообщила о ночном ударе по военному объекту

Объект военной инфраструктуры поврежден в Хмельницкой области на Украине, произошел пожар. Об этом 29 мая сообщила областная госадминистрация в Telegram-канале.

По ее данным, ночью был нанесен удар по объектам региона.

«Один из них — военный. На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранению боевых материальных ценностей», — добавили власти Хмельницкой области.

Подробностей происходящего не приводится.

В Киевской области в ночь на понедельник также повреждено несколько объектов инфраструктуры, сообщили местные власти. Ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Поступала информация о взрывах в Киеве и области.

Также о повреждениях инфраструктуры сообщали власти Одессы. По словам советника главы военной администрации региона Сергея Братчука, повреждены объекты в порту. По его словам, воздушная тревога в регионе длилась почти четыре часа, подробностей он не привел.

Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.