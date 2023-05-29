ВС РФ пресекли попытку ВСУ зайти в поселок Лобковое Запорожской области

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) зайти на территорию населенного пункта Лобковое в Запорожской области. Об этом 29 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам украинские боевики получили достойный отпор. Отмечается, что это не первый подобный случай на данном участке фронта.

Рогов указал, что ВСУ пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы заставить российское командование перебросить больше сил на этот участок запорожского фронта. Однако разведка замечает их маневры с помощью беспилотников, тепловизоров и других технических средств.

Ранее в этот день российские военные нанесли удары по украинским боевикам, которые пытались провести три атаки на краснолиманском направлении. В результате ВСУ понесли потери в виде живой силы и техники.

До этого, 28 мая, в Харьковской области российские силы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы. В этом регионе был также поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в рядах украинской армии.

27 мая Вооруженные силы РФ сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на александро-калиновском направлении. Уточняется, что диверсанты были устранены с помощью мотострелковых и артиллерийских подразделений.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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