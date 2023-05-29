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МВД объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск по уголовной статье

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МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, следует из базы ведомства в понедельник, 29 мая.

«Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

В МВД не указали, по какой именно статье разыскивается сенатор.

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Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского 26 мая распространила видео его встречи с Грэмом, во время которой сенатор высказался о россиянах. «Русские умирают», — говорит Грэм на записи. После этого на видео звучит его фраза: «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

28 мая председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний Грэма.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание Грэма, отметив, что не все в США поддерживают русофобию. Дипломат подчеркнула, что простые американцы не знают, какие высказывания позволяют себе представители власти США, за которых голосуют они же.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».

Позднее Reuters написало, что офис Зеленского распространил смонтированную запись выступления сенатора. По данным агентства, фразы о россиянах и тратах были произнесены в разное время в ходе диалога.

На самом деле слова Грэма звучали в другом контексте: трата американских денег относилась к общей помощи Украине от Соединенных Штатов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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