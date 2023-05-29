Экс-замминистра культуры Ярилова признала вину в злоупотреблении полномочиями

Бывший заместитель министра культуры России Ольга Ярилова признала вину в злоупотреблениями полномочиями и сотрудничает со следствием. Об этом 29 мая следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Известия».

«Обвиняемая признала вину в совершенном преступлении и намерений скрываться не имеет», — говорится в документе.

Отмечается, что адвокат Яриловой просил изменить ей меру пресечения на домашний арест, однако суд отклонил этот запрос.

Басманный районный суд Москвы арестовал Ярилову 20 апреля по делу о злоупотреблении полномочиями. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 июня.

Вменяемое бывшей чиновнице наказание предусматривает до 10 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал источник «Известий», Ярилову обвиняют в хищении по программе «Пушкинских карт». Ее задержали 19 апреля, в тот же день прошли первые допросы фигурантки.

В Министерстве культуры РФ в свою очередь заявили, что будут оказывать поддержку и содействие органам, ведущим следствие по этому делу.

Ярилова работала в Министерстве культуры с 2005 года. Заместителем главы ведомства она стала в 2018 году. В сентябре 2022 года покинула пост по собственному желанию.