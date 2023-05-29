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Пять ветхих домов снесут в Казани для комплексного развития территории

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В Казани снесут пять аварийных домов, чтобы провести комплексное развитие освободившейся территории. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Речь идет о многоквартирных домах на улице Димитрова. Пять зданий признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. На их месте появятся дома с максимальной высотой до восьми этажей. Кроме того, потребуется строительства парковок.

К застройщикам предъявляется ряд требований. В частности, необходимо использовать качественные и долговечные материалы, выполнить благоустройство с малыми архитектурными формами, предусмотреть ограждение и озеленение территории.

Проект постановления, подготовленный минстроем, проходит антикоррупционную проверку.

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