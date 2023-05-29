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В Германии начались тренировки военнослужащих ВСУ на танках Abrams

Spiegel: в ФРГ начали тренировки 200 военнослужащих ВСУ на танках Abrams
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Фото: Global Look Press/Daniel Löb
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На американском тренировочном полигоне Графенвур в Германии начались тренировки на танках Abrams 200 украинских военнослужащих. Об этом 29 мая сообщил журнал Spiegel.

Украинские военные тренируются боевым стрельбам на учебных танках. По данным издания, учения на тяжелом вооружении начались в пятницу. Украинские военнослужащие учатся управлять танками, выполнять тактические действия и проходят медицинскую подготовку.

Также украинских военных обучают обслуживанию и ремонту танков.

К середине месяца на базу Графенвур уже прибыл 31 учебный танк Spiegel.

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Тренировочный полигон Графенвур известен как гарнизон армии США в Баварии. База — крупнейший тренировочный комплекс Вашингтона в Европе.

Ранее, 27 мая, журнал Newsweek отметил, что, по мнению экспертов, после поставок Западом танков Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с трудностями в вопросах обучения, логистики и координации танковых войск с другими частями Вооруженных сил.

Военнослужащим придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать характеристики новых танков в переменчивых погодных условиях, говорилось в публикации.

В середине мая Пентагон сообщил, что США обучат ВСУ не только управлению танками М1А1 Abrams, но и их обслуживанию. Тогда же 31 танк Abrams был доставлен в Германию для обучения украинских военных.

О решении американского президента Джо Байдена поставлять танки Abrams стало известно 25 января. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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