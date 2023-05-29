Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Общество
Глава Рособрнадзора рассказал о ходе ЕГЭ в России
Мир
На Украине Булгакова переименовали в «выдающегося киевлянина»
Общество
Экс-замминистра культуры Ярилова признала вину в злоупотреблении полномочиями
Авто
АвтоВАЗ приостановил производство до второй половины июня
Экономика
Глава GIM Unimpresa рассказал о работе итальянских компаний в России
Общество
Гладков назвал присоединение Харькова решением проблемы обстрелов Белгородской области
Мир
РВ рассказала о попытке киевлян попасть в метро во время воздушной тревоги
Мир
В Германии начались тренировки военнослужащих ВСУ на танках Abrams
Мир
Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ
Мир
Экс-кандидат в президенты Турции предложил оппозиции задуматься над ошибками
Спорт
Мужская сборная России по хоккею сохранила третье место в рейтинге IIHF

Эрдоган в третий раз одержал победу на выборах президента Турции

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз одержал победу на президентских выборах в Турции. О его победе объявил 28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер.

«После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин [председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль] Кылычдароглу — 47,86%», — сказал он на пресс-конференции.

Енер обратил внимание на то, что Кылычдароглу отстает от Эрдогана более чем на 2 млн голосов.

Окончательные результаты второго тура выборов президента Турции опубликуют в официальном вестнике 1 июня.

Третий не лишний: останется ли президент Турции еще на один срок
И как Запад может отреагировать на победу Эрдогана

С победой Эрдогана поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон,президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

Бывший кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже поздравил страну и турецкий народ с проведением президентской гонки в «спокойной атмосфере» и пожелал Эрдогану успехов в решении накопившихся проблем государства. Он призвал оппозицию задуматься над ошибками после победы Эрдогана

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%. 28 мая прошел второй тур.

Как сообщил «Известиям» политолог Дмитрий Солонников, победа во втором туре президентских выборов в Турции зависела от того, чей кандидат смог больше мотивировать свой электорат после первого тура.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023