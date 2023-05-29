Эрдоган в третий раз одержал победу на выборах президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз одержал победу на президентских выборах в Турции. О его победе объявил 28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер.

«После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин [председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль] Кылычдароглу — 47,86%», — сказал он на пресс-конференции.

Енер обратил внимание на то, что Кылычдароглу отстает от Эрдогана более чем на 2 млн голосов.

Окончательные результаты второго тура выборов президента Турции опубликуют в официальном вестнике 1 июня.

С победой Эрдогана поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон,президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

Бывший кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже поздравил страну и турецкий народ с проведением президентской гонки в «спокойной атмосфере» и пожелал Эрдогану успехов в решении накопившихся проблем государства. Он призвал оппозицию задуматься над ошибками после победы Эрдогана

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%. 28 мая прошел второй тур.

Как сообщил «Известиям» политолог Дмитрий Солонников, победа во втором туре президентских выборов в Турции зависела от того, чей кандидат смог больше мотивировать свой электорат после первого тура.