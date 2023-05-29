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Жару до +30 градусов спрогнозировали в Томске

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Синоптики прогнозируют значительное повышение температуры в начале июня в Томске. В городе ожидается до +30 градусов.

По словам начальника отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светланы Рюхтиной, во второй декаде мая средняя температура была на 1–2 градуса ниже нормы и составляла +9…+11 днем и до –3 градусов ночью. В третьей декаде месяца температура повысилась до +17…+24 градусов. 31 мая потеплеет до +27 градусов, а с 1 июня до конца недели ожидается до +30 градусов. Об этом сообщает РИА «Томск».

В районах Томской области максимальная температура составит +31 градусов. Осадки не ожидаются.

Также синоптики прогнозируют волны тепла в течение всей рабочей недели в Челябинской и Свердловской областях. Температура может повыситься до +33 градусов.

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