Жару до +30 градусов спрогнозировали в Томске

Синоптики прогнозируют значительное повышение температуры в начале июня в Томске. В городе ожидается до +30 градусов.

По словам начальника отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светланы Рюхтиной, во второй декаде мая средняя температура была на 1–2 градуса ниже нормы и составляла +9…+11 днем и до –3 градусов ночью. В третьей декаде месяца температура повысилась до +17…+24 градусов. 31 мая потеплеет до +27 градусов, а с 1 июня до конца недели ожидается до +30 градусов. Об этом сообщает РИА «Томск».

В районах Томской области максимальная температура составит +31 градусов. Осадки не ожидаются.

Также синоптики прогнозируют волны тепла в течение всей рабочей недели в Челябинской и Свердловской областях. Температура может повыситься до +33 градусов.