Режим ЧС отменили в Рязанской области

Власти Рязанской области отменили режим чрезвычайной ситуации, который действовал в регионе с апреля. Он был установлен в связи с гибелью озимых культур.

По данным РИА «7 новостей», посевы находились под угрозой из-за образования ледяной корки. Режим ЧС действовал для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Документ о завершении режима ЧС подписала первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, уточняет 62INFO.ru.

В течение месяца в регионе проводился мониторинг ситуации, связанной с гибелью посевов. Организации агропромышленного комплекса понесли значительные потери.