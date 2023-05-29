ТСН: В Кременчуге и Одесской области слышны взрывы, на Украине объявлена воздушная тревога

В Винницкой, Черкасской и Одесской областях Украины, а также в городе Кременчуге Полтавской области прозвучали взрывы. Об этом 29 мая сообщил телеканал ТСН.

«В Кременчуге (Полтавская область) слышны взрывы. В Одесской области слышны взрывы», — говорится в сообщении телеканала в Telegram.

Подробности не приводились. Отмечается, что на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Взрывы также звучали в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.

В Минобороны России на данный момент эту информацию не прокомментировали.

Позже официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк сообщила, что в порту Одессы вспыхнул пожар. Эту информацию подтвердил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук. Отмечается, что были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.