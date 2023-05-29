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Германия разместит в Литве комплекс Patriot для безопасности саммита НАТО

Reuters: Германия разметит в Литве комплекс Patriot для безопасности саммита НАТО
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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Германия разместит в Литве американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в целях обеспечения безопасности саммита НАТО в Вильнюсе в июле. Об этом 26 мая сообщило Reuters.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перебросят из Словакии, их вспомогательные подразделения будут передислоцированы из Польши.

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Минобороны Германии также разместит в Литве в дни проведения саммита НАТО средства наземной, воздушной и морской обороны на время проведения саммита.

Представитель министерства обороны ФРГ отказался сообщить подробности о том, какие элементы обороны, дислоцируемые в Польше, разместят в Литве.

Германия к настоящему времени разместила два подразделения Patriot в Словакии и три в Польше.

На предстоящем в Вильнюсе саммите лидеры стран НАТО примут, в частности, многолетнюю программу помощи Украине. Она позволит Киеву полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по альянсу.

Саммит состоится 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе.

Предыдущий саммит НАТО прошел в Мадриде летом 2022 года. Центральным событием встречи стало одобрение Стратегической концепции до 2030 года. Блок обозначил РФ как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности.

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