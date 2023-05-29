Корреспондент «Известий» показал дроновый таран вышки ВСУ
Бойцы 87-го отдельного стрелкового полка Вооруженных сил России опробовали дроновый таран для поражения небольших целей на авдеевском направлении. Кадры работы техники по целям противника предоставил корреспондент «Известий» Родион Северьянов.
Отмечается, что разведка обнаружила вышку связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившуюся вне зоны поражения артиллерии. Для ее уничтожения было принято решение использовать дроновый таран.
Под контролем штатного беспилотника цель была успешно ликвидирована.
29 мая корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала работу артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-30» в южном секторе спецоперации. Эти мощные и современные беспилотники помогают российским бойцам работать по позициям ВСУ.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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